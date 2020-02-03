РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 фев. За минувшую неделю с незаконных свалок Люберец вывезли более 60 кубометров отходов, сообщил в понедельник на оперативном совещании заместитель руководителя управления благоустройства администрации городского округа Алексей Орлов.

«За минувшую неделю в уборке было задействовано 97 единиц спецтехники и 998 человек. С несанкционированных свалок вывезли более 60 кубометров мусора за неделю», – сказал Орлов.

По его словам, с 27 января по 2 февраля сотрудниками административной комиссии №44 по городскому округу Люберцы вынесено четыре постановления за ненадлежащее состояние содержания территории.