РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 3 фев. Сотрудники подразделения пожарно-спасательного гарнизона Люберец за минувшую неделю 70 раз выезжали по сигналу тревоги, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации округа начальник ФГКУ 16-го отряда ФПС по Московской области Павел Иванов.

«За минувшую неделю пожарные выезжали 70 раз на вызов. Они участвовали в ликвидации трех пожаров в Люберцах», – сказал Иванов.

Он уточнил, что три возгорания произошли в квартире, в гараже и бытовке. В пожарах никто не пострадал.