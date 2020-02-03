РИАМО - 3 фев. На рейсе авиакомпании Air France перед вылетом произошла потасовка среди экипажа, а после замены пилотов самолет весь путь до Шереметьева трясло от турбулентности, сообщает РЕН ТВ.

Пассажиры рейса отметили, что сначала ждали замены пилотов из-за конфликта экипажа, а через 1-1,5 часа после взлета из аэропорта Шарль-де-Голль лайнер вернулся обратно в Париж.

«Мы потеряли 12 часов, вылетели из Парижа и приземлились в Париже, пока не выработали весь ресурс бензина. Летели очень беспокойно, как будто автобус несся по сельским дорогам - нет облаков, но есть постоянно турбулентность. О чем говорит? О том, что крылья набились льдом, и они не могут справиться с управлением самолета», - сказала пассажирка Альфия Нестеренко.

Пассажир данного рейса Кирилл фон Хоффман отметил, что весь полет в салоне самолета было очень холодно.

После возвращения рейса в аэропорт Шарль-де-Голль пассажиры пересели на другой лайнер, который и доставил их в московский аэропорт Шереметьево.