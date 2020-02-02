РИАМО - 2 фев. Хоккеисты подмосковного клуба «Динамо-Электросталь» одержали победу в финале чемпионата России по индорхоккею над командой «Динамо-Строитель» из Екатеринбурга, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«По итогам матча представители Московской области выиграли со счетом 5:2. Дублем в составе подмосковного клуба отметился Сергей Лепешкин, также ворота соперника поразили Марат Хайруллин, Никита Дворецкий и Андрей Кураев», - говорится в сообщении.

Подмосковный клуб одержал победы во всех матчах трех туров 25-го чемпионата России по индорхоккею среди мужских команд, «Динамо-Электросталь» получило заслуженный кубок и золотые медали.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что команда в последние сезоны всегда входит в число сильнейших по индорхоккею и занимает призовые места в Суперлиге.

«В этом году подмосковным игрокам покорилось первое место чемпионата России, при этом стоит отметить, что команда не потерпела ни единого поражения по ходу всех трех туров. Поздравляю спортсменов из Электростали с заслуженным чемпионством», - добавил Терюшков.