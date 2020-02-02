РИАМО - 2 фев. Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева рассказала, людям с какими симптомами может грозить инсульт или инфаркт уже в 30 лет, сообщает Газета.ru.

Она отметила, что такие болезни рано могут проявится у тех детей, у которых высокое содержание холестерина в крови.

«Малышева пояснила, что причиной является наследственная гиперхолестеринемия. Она отметила, что если у взрослых до 50 лет случился инфаркт или инсульт, то нужно также проверить их детей на наличие данного недуга», - говорится в сообщении.

Ранее она дала советы россиянам, как стать счастливее. В частности, телеведущая рекомендовала заниматься физической активностью и употреблять в пищу клетчатку.