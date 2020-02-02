РИАМО - 2 фев. Ростислав Гайтюкевич из Московской области выиграл две золотые медали в составе сборной России на Кубке Европы по бобслею, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Этапы Кубка Европы по бобслею прошли в городе Инсбрук (Австрия) с 30 января по 1 февраля.

«В заездах четырехместных экипажей россияне показали лучшее время в 1 минуту и 42,94 секунды. Вторую строчку с идентичным временем в 1 минуту и 43,17 секунды к финишу пришли бобслеисты из Латвии и Германии», - говорится в сообщении.

Также в состязаниях двоек Ростислав Гайтюкевич и Михаил Мордасов пришли к финишу с результатом в 1 минуту и 44,15 секунды. Вторыми и третьими стали два экипажа из Латвии, они проехали трассу за 1 минуту и 44,29 секунды и 1 минуту и 44,30 секунды соответственно.

Министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков поздравил спортсмена из Подмосковья, которому удалось продемонстрировать впечатляющий уровень в составе российской сборной.

«Две золотые награды говорят не только о профессиональной состоятельности спортсмена, но и о высоком классе подготовки подмосковных бобслеистов. Желаю ему не сбавлять набранный чемпионский темп», - заключил министр.