РИАМО - 2 фев. На юго-западе столицы мужчину доставили в медицинское учреждение с ножевым ранением в спину, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Москве.

«1 февраля в 17:00 на службу «02» поступило сообщение о ножевом ранении на Голубинской улице, дом 25, корпус 1. Прибывшие на место сотрудники полиции по указанному адресу обнаружили гражданина 1989 года рождения, который нарядом скорой помощи доставлен в медучреждение», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пострадавшего госпитализировали с колото-резаными ранениями спины.

По его словам, обстоятельства данного происшествия устанавливаются, специалисты начали проверку инцидента.