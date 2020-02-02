РИАМО - 2 фев. Пьяная ссора двух мужчин в Павловском Посаде переросла в драку, пострадавший был доставлен в больницу, но спасти его не удалось, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

По его словам, 31 января в 22:10 от дома на улице Разина в Павловском Посаде бригадой скорой помощи в Павлово-Посадскую ЦРБ доставлен и госпитализирован местный житель 1979 года рождения с ссадинами головы, ранее мужчина был судим. В этот же день в 22:37 пострадавший скончался.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в МО МВД ранее судимый мужчина 1981 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».