РИАМО - 2 фев. Столичные полицейские расследуют кражу из квартиры сейфа с драгоценностями и деньгами на общую сумму свыше 7 миллионов рублей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Сообщение о краже поступило 1 февраля от мужчины, зарегистрированного в квартире на улице Сокольнический Вал.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 13:00 до 14:00 1 февраля неизвестный путем подбора ключей к замку входной двери проник в квартиру и совершил кражу сейфа», - сказал собеседник агентства.

В похищенном сейфе были деньги, личные документы, драгоценности и ювелирные изделия. Общий материальный ущерб составил более 7 миллионов рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».