РИАМО - 2 фев. Врачи из Китая выложили в Сеть снимки легких одной из пациенток, которая заразилась новым коронавирусом 2019-nCoV, сообщает Газета.ru.

«Снимки были получены в результате компьютерной томографии. Известно, что пациентка 33-летняя женщина, которая была госпитализирована в китайском городе Ланьчжоу», - говорится в сообщении.

На них видны помутнения на легких больной женщины. При этом на снимке, который был сделан позже на три дня, заметно, что область поражения расширилась.

В декабре 2019 года власти КНР сообщили о вспышке нового коронавируса 2019-nCoV. Болезнь начала распространяться из города Ухань. Отмечены случаи заражения данным типом коронавируса в разных странах мира, есть больные и в России.