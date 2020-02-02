РИАМО - 2 фев. Реализация программы реновации в районе Метрогородок на востоке Москвы позволит улучшить жилищные условия для 20 тысяч горожан, там также построят ФОК с бассейном, поликлинику и досуговый центр, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«В Метрогородке появятся несколько кварталов, которые кардинально изменят облик района. Здесь предполагается строительство пяти детских дошкольных учреждений на 1,5 тысячи мест, шести школ на 2,9 тысячи мест, а также детского досугового центра. Кроме того, тут появятся детская поликлиника на 350 посещений в смену и ФОК с бассейном», - сказал глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он добавил, что работы по реконструкции Открытого шоссе и других улиц улучшат транспортную ситуацию в районе. А в результате работ в Метрогородке появятся семь новых улиц местного значения.

По словам руководителя департамента, что в данном районе будет создано 3 тысячи новых рабочих мест.

Что касается переселения москвичей по программе реновации, то под нее уже утверждены четыре стартовые площадки, на которых планируется возвести 120,4 тысячи квадратных метров недвижимости.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. В нее вошли 5173 жилых дома. На сегодняшний день для участников программы передано уже 49 домов, ведется переселение более 22 тысяч горожан.