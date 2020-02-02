РИАМО - 2 фев. На согласование полетной информации понадобилось некоторое время, поэтому уже запланированную эвакуацию граждан России из Китая военными самолетами проведут 3-4 февраля, сообщает kp.ru.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин отдал приказ задействовать самолеты воздушно-космических сил страны в эвакуации россиян из Китая, где произошла вспышка нового коронавируса.

«В связи с тем, что потребовалось определенное время для завершения согласования полетной информации китайской стороной, эвакуация будет осуществляться 3-4 февраля», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Всего в операции по эвакуации российских граждан будут задействованы пять военных самолетов. В команду каждого из бортов войдут военные медики и специалисты-вирусологи со всеми необходимыми медикаментами.

Эпидемия коронавируса началась со вспышки заболевания в городе Ухань в центральной части КНР. Случаи заражения уже выявили в более чем 20 странах мира, в том числе в России.