РИАМО - 2 фев. До конца дня в воскресенье в Московской области прогнозируется мокрый снег и его отложение на проводах и деревьях, автомобилистов и пешеходов региона призвали к осторожности, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Подмосковью.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 2 февраля в Московской области местами сохранится мокрый снег, отложение мокрого снега на деревьях и проводах», - говорится в сообщении.

Водителям рекомендовали не выезжать на дорогу на личном автомобиле, а машину поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев. Пешеходам посоветовали быть внимательными при переходе дороги, обходить шаткие строения, дома, деревья, мосты, эстакады и так далее.

Также жителей региона предупреждают , что при мокром снеге возможно отключение электричества.