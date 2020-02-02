РИАМО - 2 фев. Вечером в воскресенье в московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово отменили и задержали 28 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Внуково четыре рейса задержали. В Шереметьеве задерживаются 12 рейсов, еще один отменен. В Домодедове шесть рейсов задержали и пять отменили.

В подмосковном аэропорту Жуковский задержек и отмен прилетов и вылетов не зарегистрировано.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

В Подмосковье и Москве в воскресенье идет сильный мокрый снег, переходящий в ливень. Прогнозируется, что в столице может выпасть 20% от месячной нормы осадков.