РИАМО - 2 фев. Все московские больницы обеспечены лекарствами, которые рекомендованы для лечения нового коронавируса 2019-nCoV, а во всех аптеках есть достаточный запас медицинских масок, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

«Департамент здравоохранения Москвы обращает внимание на то, что лечение <…> препаратами показано только при лабораторном подтверждении вируса, только по назначению врача и под его контролем. Самолечение недопустимо», - уточняется в материале.

В столичные аптеки медицинские маски поставляют на регулярной основе, они есть в продаже с большим запасом.

31 января в столичную больницу доставили восемь человек с симптомами ОРВИ, все они за последние две недели вернулись из Китая. Согласно результатам анализов, проведенных на новый коронавирус, ни у кого из пациентов он не подтвердился. Сейчас в мегаполисе нет ни одного подтвержденного случая 2019-nCoV.

Также в столице ежедневно осматривают всех туристов и студентов из КНР.

Новый коронавирус начал распространяться из китайского Уханя. Это произошло в конце прошлого года. Уж есть погибшие от данного заболевания.

Правительство РФ внесло 2019-nCoV в перечень заболеваний, которые представляют опасность для общества. Кроме того, в нашей стране запретили безвизовые туристические поездки для граждан Китая, закрыли несколько пограничных постов и не осуществляют пассажирские перевозки из КНР.

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