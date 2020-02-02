РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 фев. Каток в парке имени Талалихина в подмосковном Подольске временно закрыли в воскресенье из-за теплой погоды, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени В.Талалихина| Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«У нас изменения в работе катка на воскресенье, 2 февраля. Так, в связи с погодными условиями последнего сеанса катания на коньках, с 19:00 до 21:00, не будет», - говорится в сообщении.

Также каток в парке не будет работать и в понедельник, 3 февраля.