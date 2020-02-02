РИАМО - 2 фев. Массу мероприятий для юных москвичей запланировали на 8 февраля, они пройдут в рамках «Субботы московского школьника», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Школьники познакомятся с системой умного дома, лучше поймут творчество Михаила Булгакова и выяснят, зачем нужно учить немецкий язык», - говорится в сообщении.

Ребята смогут попрыгать на батуте с профессиональными тренерами в батутном парке «Небо», а также подтянуть немецкий язык на лекции преподавателя Иннары Гусейновой в Московском государственном лингвистическом университете.

В Дипломатической академии министерства иностранных дел России расскажут о том, как формируется внешняя политика страны, а также о роли президента и МИД.

Специалист по кибербезопасности Константин Когос расскажет в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ о спортивном хакинге.

В Московском государственном университете технологий и управления имени Разумовского проведут лекцию, на которой поведают о создании умного дома, а в РГГУ помогут освоить лазерную пирографию (когда на поверхность органического материала наносится рисунок раскаленной иглой).

Также в рамках проекта школьников приглашают в Московский педагогический государственный университет, где расскажут о фундаментальных законах физики.