РИАМО - 2 фев. В Московской области на Волоколамском шоссе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в дорожной аварии погиб один человек и трое пострадали, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В 12:50 на четвертом километре Волоколамского шоссе столкнулись Toyota и Kia. В результате один человек погиб и трое пострадали», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства дорожной аварии выясняются.