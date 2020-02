РИАМО - 2 фев. В честь Дня сурка сервис «Яндекс.Музыка» рассказал, какие песни пользователи чаще всего крутили на повторе в 2010-2020 годах, сообщает ТАСС.

«Фаворитом 2010 года был трек Lady Gaga Bad Romance, в 2011 - Love You Like a Love Song Селены Гомес, а в 2012 - песня Нюши «Выше». В 2013 году ей на смену пришла композиция Wake Me Up от Avicii, а затем в 2014 - Prayer in C диджея Робина Шульца», - говорится в сообщении.

В 2015 году российские пользователи на повтор чаще всего ставили песню «Самая-самая» Егора Крида, в 2016 - «Твои глаза» Светланы Лободы. Самой популярной для повторного прослушивания композицией в 2017 году стала песня «Тает лед» группы «Грибы», затем ее сменил «Морской шум» - обычный звук моря.

В 2019 году пользователи чаще всего крутили на повторе RSAC NBA.

Также были отмечены предпочтения слушателей в разных городах. Например, в Санкт-Петербурге - композиция рэпера Face «Юморист», а в Екатеринбурге - Mr. Blue Sky группы The Vals из Ирландии.

Есть среди любителей музыки и рекордсмены, например, пользователи сервиса из Таганрога 1312 раз подряд прослушал песню Ольги Бузовой «Мало половин».