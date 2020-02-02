РИАМО - 2 фев. В Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и сильного ветра с 3 по 5 февраля, в Москве по тем же причинам предупреждение будет действовать со 2 по 4 февраля , сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение о погодной опасности в Московской области из-за сильного ветра будет действовать с 21:00 3 февраля до 21:00 5 февраля, из-за гололедицы - с 09:00 3 февраля до 09:00 5 февраля. В столице предупреждение объявили из-за ветра с 21:00 2 февраля до 21:00 4 февраля, из-за гололедицы – с 23:00 2 февраля до 23:00 4 февраля

«Желтый» уровень также объявили почти на всей территории ЦФО, кроме Костромской, Брянской, Орловской и Курской областей.

Третьего февраля будет облачно, ожидаются небольшие осадки. Ветер юго-западный, западный будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура будет плюс 1-3 градуса.

Четвертого февраля прогнозируется Облачная погода с прояснениями, небольшой снег, местами гололедица. Температура опустится до минус 4 – минус 2 градусов. Ветер усилится порывами до 15 метров в секунду.

Солнце порадует жителей региона 5 февраля. Также ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами гололедица, сильный ветер. Прогнозируется легкий мороз – минус 5 – минус 3 градуса.