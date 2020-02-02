РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 фев. Подарки и письма солдатам ко Дню защитника Отечества собирают в рамках двух акций до 20 февраля, сообщается в группе «МУ Дворец молодежи (Подольск)» в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем всех желающих творить добро присоединиться к традиционным акциями Дворца молодежи «Письмо солдату» и «Посылка солдату». Посылки и письма будут приниматься с 1 по 20 февраля в фойе Дворца молодежи Подольска», - говорится в сообщении.

Каждый желающий житель городского округа может поучаствовать в акциях. Солдатам можно передать вещи, необходимые в быту: носки, перчатки, носовые платки, а также написать письма.

Бланки для писем участники смогут взять во Дворце молодежи. 21 февраля в 15:00 организаторы будут формировать посылки с письмами, а потом отправят в воинские части.