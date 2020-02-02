РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 фев. Глава городского округа Подольск Николай Пестов поздравил участников Сталинградской битвы с Днем воинской славы и пожелал всем ветеранам здоровья и счастья, сообщается на странице Пестова в соцсети Instagram.

В воскресенье отмечается День воинской славы России. Данная дата приурочена к разгрому немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве - 2 февраля 1943 года.

«Двести героических дней обороны Сталинграда вошли в историю как самые кровопролитные и жестокие. Среди ныне живущих в Подольске ветеранов – трое участников Сталинградской битвы: Мария Рохлина, Анна Алферова, Сергей Киселев. От всех жителей Подольска сердечно желаю нашим ветеранам доброго здоровья, долголетия, радости и счастья», - сказал Пестов.

Он также пожелал ветеранам встретить 75-ю годовщину Великой Победы в строю 9 мая.