РИАМО - 2 фев. На улице Свободы в столице водитель иномарки врезался в дерево, в результате аварии погибли два человека, сообщается в Twitter-аккаунте московского управления ГИБДД ГУ МВД РФ.

«Сегодня в 15:27 на улице Свободы в районе дома 79 произошло ДТП. Водитель, управляя автомобилем Infiniti, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (дерево)», - говорится в сообщении.

В данной аварии два человека погибли и еще один пострадал. На месте ДТП работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.