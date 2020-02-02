РИАМО - 2 фев. Все рабочие дни на следующей неделе будет пониженное атмосферное давление, оно будет колебаться в пределах 722-740 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящая неделя в Московском регионе пройдет на фоне пониженного атмосферного давления. В зимние месяцы для Москвы нормальным считается давления от 747 до 749 миллиметров ртутного столба. Но вплоть до пятницы, 7 февраля, до этих значений не будет доставать порядка 10-20 единиц», - говорится в сообщении.

В воскресенье давление упало на 6 единиц, на данный момент оно составляет 727 миллиметров ртутного столба.

В ночь 3 февраля давление будет еще понижаться и утром опуститься до 722 миллиметров ртутного столба, что на 25 единиц ниже средних зимних значений. Ночью 4 февраля атмосферное давление повысится на 5-8 единиц, а к вечеру будет уже 730 миллиметров ртутного столба, но все еще ниже нормального.

5 февраля ночью давление немного подрастет и потихоньку будет приближаться к нормальным значениям (737-740 миллиметров ртутного столба).

А 7 февраля атмосферный фон давления нормализуется и достигнет комфортных 747 миллиметров ртутного столба. При этом в конце рабочей недели среднесуточные температуры в регионе вернутся к климатическим нормам – минус 10 – минус 8 градусов.