РИАМО - 2 фев. Росстат представил статистику численности постоянного населения в регионах РФ, согласно этим данным, лидером по приросту населения стала Московская область, пишет «Российская газета».

«По регионам статистика такая: наибольший рост в Московской области (88 тысяч), Москве (77,2 тысячи), Тюменской области (31,8 тысячи), Краснодарском крае (29,6 тысячи) и Ленинградской области (28,5 тысячи)», - отмечается в материале.

Лидером по росту населения среди федеральных округов стали Северо-Кавказский, Центральный и Южный.

Предварительно, на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год наибольшая убыль населения отмечена в трех федеральных округах - Приволжском (110,8 тысячи человек), Сибирском (54,2 тысячи) и Дальневосточном (21,3 тысячи). Регионом с самой значительной убылью населения стала Саратовская область (19 тысяч человек). За ней идут Омская (17,6 тысячи) и Кемеровская (16,5 тысяч) области.