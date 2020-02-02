РИАМО - 2 фев. Все медали в дисциплине акробатика завоевали на этапе Кубка Европы по фристайлу подмосковные спортсмены, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования проходят в городе Подолино Ярославской области.

«Максим Буров отметился наградой высшей пробы, заработав 134,13 балла, Илья Буров стал вторым с результатом 132,85 балла. Павел Кротов занял третью строчку. Его выступление было оценено судьями в 132,74 балла», - говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков отметил, что спортсмены не первый сезон демонстрируют высокий уровень выступлений. Также они находятся в числе главных претендентов на медали международных стартов.

«На очередном этапе Кубка Европы, который проходит в Ярославской области, фристайлисты из Подмосковья не оставили шансов соперникам и заняли весь пьедестал почета. Такой результат соревнований без преувеличения можно назвать триумфом, а также дающим все основания полагать, что на этом их покорение подиумов международных турниров в этом сезоне не закончится», - добавил министр.