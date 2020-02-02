РИАМО - 2 фев. Кабинет министров Российской Федерации внес коронавирусную инфекции в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, сообщается на сайте правительства РФ.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утвержденный постановлением правительства РФ, <...> дополнить пунктом 16 следующего содержания: «16. В 34.2 коронавирусная инфекция (2019-nCoV)», - говорится в постановлении.

В Китае в конце 2019 года начал распространяться коронавирус. Вспышка началась в городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию чрезвычайной ситуацией международного значения. В России также зафиксировали первые случаи заболевания коронавирусом. Заболевшие находятся в Забайкалье и Тюменской области.