РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 фев. Рабочие отремонтировали декоративные фонари в парке Победы Подольска по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на неисправные фонари освещения в парке Победы. Он отметил, что в темное время суток нет света на одной из пешеходных дорожек.

«Рассмотрев обращение по вопросу неисправного освещения в парке сообщаем, что по данной информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по восстановлению освещения проведены», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.