РИАМО - 2 фев. В деревне Островцы Раменского округа потушили крупный пожар в складском помещении, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 02:16. Возгорание произошло по адресу: Раменский городской округ, деревня Островцы, Тураевское шоссе, дом 17.

«03:50 — локализация пожара. 05:04 — ликвидация открытого горения. 13:18 — ликвидация пожара», - говорится в сообщении.

В ликвидации пожара задействовали 20 единиц техники и 68 человек, в том числе шесть единиц техники и 22 человека от МЧС.

Пострадавших нет.