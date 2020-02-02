РИАМО - 2 фев. Спортсменов Подмосковья старше 18 лет приглашают принять участие в Гагаринском забеге, который пройдет 25 апреля в Звездном городке, регистрация на соревнование уже открылась, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Регистрация будет закрыта за две недели до начала забега.

«25 апреля 2020 года в Звездном городке состоится, ставший уже традиционным для Московской области «Всероссийский Гагаринский забег». В 51-й раз мероприятие пройдет в Московской области в «Городе космонавтов». Старты посвящены первому полету человека в космос, который состоялся 12 апреля 1961 года», - говорится в сообщении.

Планируется, что участниками забега станут более тысячи любителей спорта из Московской области. Для бегунов предложат три дистанции на выбор: 5 ,10 и 21,1 километра.

Участниками забега могут стать граждане России. В день мероприятия на регистрацию нужно принести паспорт, медицинскую справку и документ, подтверждающий страхование жизни. Также паспорт или свидетельство о рождении потребуются всем болельщикам, которые придут поддержать спортсменов.