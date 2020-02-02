РИАМО - 2 фев. Президент РФ Владимир Путин поздравил с юбилеем академика Российской академии наук (РАН), физика-теоретика Евгения Велихова, сообщает Газета.ru.

«Глава государства отметил значительный личный вклад Велихова в развитие Курчатовского института и национальной Академии наук, а также работу академика, направленную на реализацию задач по укреплению экономического и оборонного потенциала России», - говорится в сообщении.

Евгений Велихов – физик-теоретик и общественный деятель, доктор физико-математических наук, профессор. Занимал должности вице-президента АН СССР и РАН. Является выпускником физического факультета Московского государственного университета. С 1961 года Велихов работает в Институте атомной энергии имени И.В. Курчатова, сейчас он в должности почетного президента института.