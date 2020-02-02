РИАМО - 2 фев. С 3 по 9 февраля в офисах «Мои документы» в Москве пройдут тренинги, участникам которых расскажут о том, как избежать ошибок при ведении бизнеса и многом другом, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Традиционно гостей ждут на компьютерных курсах «Mos.ru: как получать услуги не выходя из дома». Там расскажут, как передавать показания приборов учета, записываться онлайн на прием в государственные учреждения и многое другое. Регистрация не требуется», - говорится в сообщении.

Семинар «Строим сильный бренд» пройдет 3 февраля во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО (Пресненская набережная, дом 2). Уже 4 февраля во в том же офисе всех желающих приглашают на семинар «Как увеличить продажи в 1,5 раза без дополнительных усилий».

5 февраля на площадке центра госуслуг «Мои документы» района Савелки (Зеленоград, корпус 337) пройдет мастер-класс по скрапбукингу. А 6 февраля во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО пройдет семинар «Активные продажи: от холодного контакта к горячему фанату».

Во Дворце госуслуг на ВДНХ (павильон №71) 8 февраля пройдет мастер-класс «Кедровая тропа», аналогичное мероприятие пройдет в центр госуслуг «Мои документы» района Митино (Новотушинский проезд, дом 10).

«Во флагманском офисе «Мои документы» ЮЗАО (Новоясеневский проспект, дом 1) состоится семинар «Индустрия красоты: как избежать ошибок и лишних затрат». Он будет полезен тем, кто собирается открыть свое дело в этой сфере», - говорится в сообщении.

В центре госуслуг «Мои документы» района Марфино (Гостиничный проезд, дом 6а) 9 февраля пройдет мастер-класс «Умелые руки» по посадке кедровых орешков, посвященный Дню защитника Отечества.