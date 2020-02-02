РИАМО - 2 фев. В отелях и гостиницах Московской области медики проводят осмотры туристов, которые приехали из КНР, за 1 февраля было осмотрено 130 человек, случаев заражения коронавирусом в регионе не зарегистрировали, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Даны четкие инструкции врачам по назначению противовирусных препаратов. Важно отметить, что лечение рекомендованными препаратами назначается только при лабораторном подтверждении вируса. Все медицинские организации Минздрава Московской области обеспечены лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты в достаточном объеме», - говорится в сообщении.

На территории подмосковных аэропортов круглосуточно дежурят бригады Территориального центра медицины катастроф. Особое внимание уделяется гражданам, которые прилетели из Китая.

«В гостиницах, где проживают туристические группы граждан из Китайской Народной Республики, врачами медицинских организаций Минздрава МО в профилактических целях проводятся медицинские осмотры. Только вчера мы осмотрели в гостиницах около 130 человек», - отметила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Ситуация находится под контролем оперативного штаба Московской области. По данным Роспотребнадзора по региону, на данный момент ни одного случая заболевания коронавирусом в Подмосковье не зафиксировано.

В Китае в конце 2019 года начал распространяться коронавирус. На данный момент умерло свыше 250 человек, число заболевших составляет более 11 тысяч человек. В субботу президент РФ Владимир Путин поручил привлечь самолеты военно-космических сил РФ к эвакуации россиян из КНР.

Ранее в России зафиксировали первые случаи заболевания коронавирусом. Заболевшие находятся в Забайкалье и Тюменской области.

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