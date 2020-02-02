РИАМО - 2 фев. В понедельник, 3 февраля, в 11:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция на тему: «Порядок государственной регистрации транспортных средств с учетом внесенных изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В мероприятии примет участие заместитель начальника отдела регистрационной и экзаменационной работы УГИБДД ГУ МВД России по Московской области подполковник полиции Максим Кирьянов.

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. «Полежаевская»).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru

Контактное лицо – Мария Дмитриева.

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.