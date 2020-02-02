РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 фев. В поселке Жилино-1 городского округа Люберцы обнаружили свалку строительных отходов, ее ликвидируют до 11 февраля, сообщается в Instagram-аккаунте управления по охране окружающей среды администрации Люберец.

Администрацией городского округа ранее было обнаружено несанкционированное размещение строительных отходов в объеме около 500 кубических метров на земельном участке, который расположен по адресу: поселок Жилино-1, 1-й километр Быковского шоссе, вблизи СНТ «Мирный».

«Собственником земельного участка является ООО «Лама», которое с 24 января приступило к вывозу строительных отходов на специализированный полигон. В срок до 11 февраля 2020 года собственником земельного участка все отходы будут вывезены, и участок будет приведен в надлежащее состояние», - говорится в сообщении.

Выполнение работ контролируется администрацией городского округа Люберцы.