РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 фев. «Водоканал» подмосковного Подольска приступил к проектным работам по строительству нового водопровода из микрорайона Львовский до поселка радиоцентра Романцево, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на некачественную воду в поселке радиоцентра Романцево. Он отметил, что в доме №5 горячая вода ржавая и плохого качества.

«Для улучшения качества питьевой воды, подаваемой потребителям предусмотрено строительство нового питающего водопровода с целью замены источника водоснабжения», - сказал замглавы администрации округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Он уточнил, что единой гарантирующей ресурсоснабжающей организацией МУП «Водоканал» выполняются проектные работы по строительству нового водопровода, который пройдет от микрорайона Львовский через деревню Алтухово до поселка радиоцентр Романцево.

Он отметил, что для удовлетворительного состояния водоснабжения на период строительства водопровода будут регулярно проводиться мероприятия по промывке центральной системы водоснабжения.