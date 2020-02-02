РИАМО - 2 фев. В парке «Патриот» в Подмосковье 30 десантников гвардейского соединения специального назначения Воздушно-десантных войск отправились в комбинированный марш-бросок, его протяженность составит свыше 1,2 тысячи километров, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

В военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот» прошел митинг, на котором с напутственными словами к его участникам выступили представители командования гвардейского соединения, почетные гости, ветераны части и ветераны ВДВ, представители молодежных и военно-патриотических организаций из Москвы и Подмосковья.

«Перед началом старта разведчики показали свое мастерство в выполнении приемов обращения с холодным оружием, отработали маневрирование на армейских мотовездеходах АМ-1 и бронеавтомобилях «Тигр», - говорится в сообщении.

К десантникам на первом отрезке трассы присоединились воспитанники военно-патриотического клуба «Комбат» из Чехова.

Всего в марш-броске примут участие восемь команд по 30 человек, среди которых семь представляют гвардейские воинские части и соединения Воздушно-десантных войск, еще одна - команда курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова. В составе каждой команды есть трое военнослужащих-женщин.

Всего в комбинированном марш-броске принимают участие более 250 военнослужащих.