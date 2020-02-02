РИАМО - 2 фев. При гололедице жителям Подмосковья посоветовали осторожно передвигаться по тротуарам, наступать на всю подошву и носить малоскользящую обувь, сообщается на сайте главного управления МЧС Росси по Московской области.

«Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, примите меры для снижения вероятности получения травмы. Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком», - говорится в сообщении.

При передвижении по скользкому тротуару рекомендуют слегка расслабить ноги, руки должны быть свободны. Пожилым пешеходам советуют выходить на улицу в гололедицу с тростью, у которой есть резиновый наконечник, или со специальной палкой с заостренными шипами.

«Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю», - добавляется в материале.

Спасатели напомнили, что гололед зачастую сопровождается обледенением. Рекомендуется обращать внимание на провода линий электропередачи, контактных сетей электротранспорта. Об оборванных проводах следует сообщить администрации населенного пункта о месте обрыва.

Автомобилистам рекомендуют отказаться от управления личным транспортом, особенно вне города. При выезде на дорогу следует ехать с небольшой скоростью, избегать резкости в начале движения, при переключении передач, разгоне, повороте и торможении. Также стоит снизить скорость перед остановками общественного транспорта и пешеходным переходами.