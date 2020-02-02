РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 фев. Бесплатный спектакль «Маленькие трагедии» Александра Пушкина можно будет посмотреть 16 февраля в Климовской библиотеке №26, сообщается в группе «Клуб любителей театра» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске 16 февраля театр-студия «Белая маска» дома культуры имени Лепсе при поддержке «Клуба любителей театра» сыграет на сцене Климовской библиотеки №26 «Маленькие трагедии» Александра Пушкина», - говорится в сообщении.

Спектакль начнется в 18:00. Вход на мероприятие свободный.

Проходить спектакль будет по адресу: микрорайон Климовск, проспект 50 лет Октября, дом 13.