РИАМО - 2 фев. На Фрунзенской набережной в столице мужчина напал на сотрудника Росгвардии при проверке документов, у нападавшего нашли кокаин, сообщается на сайте Росгвардии.

«Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве обратили внимание на двух подозрительных мужчин, которые при виде патрульного автомобиля попытались скрыться от стражей порядка в одном из подъездов», - говорится в сообщении.

При проверке документов мужчины повели себя агрессивно, также они не реагировали на законные требования росгвардейцев. Один из остановленных мужчин ударил в лицо сотрудника правоохранительных органов. Злоумышленников задержали и доставили в отдел полиции.

В присутствии понятых был проведен личный досмотр задержанных, у одного из мужчин нашли и изъяли пакетик с порошкообразным веществом. Согласно проведенной экспертизе, в пакетике был кокаин.

В отношении одного из задержанных было возбуждено уголовное дело.