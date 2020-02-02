РИАМО - 2 фев. Столичные полицейские задержали мужчину 1997 года, которого подозревают в разбойном нападении на женщину в сауне, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«В помещении сауны четверо неизвестных, один из которых угрожал женщине предметом, похожим на нож, открыто похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 108 тысяч рублей, золотые ювелирные изделия, наручные часы, два сотовых телефона», - сказал собеседник агентства.

После ограбления преступники скрылись. Воспользовавшись мобильным приложением с банковского счета, они также похитили 10,5 тысячи рублей. Общий материальный ущерб составил около 271 тысячи рублей.

Подозреваемого в преступлении задержали. Приняты меры к установлению, розыску и задержанию его соучастников. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».