РИАМО - 2 фев. Прошедший январь стал самым теплым в Москве за всю историю метеорологических наблюдений, а также стал рекордсменом по количеству оттепелей, сообщается на сайте «Метеовести».

«Средняя температура января впервые оказалась положительной! Январь 2020 года стал незимним месяцем!» - говорится в сообщении.

Во втором зимнем месяце средняя температура составила плюс 0,1 градус, что на 9,4 градуса выше нормы. Предыдущий рекорд был установлен в 2007 году (минус 1,6 градуса).

Кроме того, январь 2020 года побил рекорд по числу оттепелей (когда максимальная температура воздуха превышала 0 градусов). Всего в прошлом месяце их было 26. Предыдущий рекорд также принадлежал 2007 году (22 дня).

Также январь в столице стал самым мягким за всю историю метеонаблюдений. В прошлом месяце минимальная температура составила всего минус 6,8 градуса. До этого рекорд принадлежал 2018 году (минус 12,4 градуса). Также за прошлый месяц было побито два суточных рекорда по теплу.

Январь этого года стал самым теплым почти в 70 населенных пунктах страны, где есть метеостанции.