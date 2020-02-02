РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 фев. Подольские волонтеры со священником навестили пациентов отделения гнойной хирургии Подольской городской больницы №2 и провели исповедь и причастие, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

«Настоятель храма Благовещения пресвятой Богородицы деревни Матвеевское священник Андрей Саломасов 1 февраля вместе с сестрами и братьями Георгиевского сестричества милосердия посетил больных, находящихся на лечении в отделениях термической травмы и гнойной хирургии Подольской городской больницы №2. Сестры подготовили 11 человек к исповеди и причастию», - говорится в сообщении.

Священник пожелал больным скорейшего выздоровления, а врачам и медсестрам помощи божией в благом деле врачевания. Также братья и сестры привезли освященную воду и записали имена болящих для последующей молитвы в храме о их выздоровлении.