РИАМО - 2 фев. В Орехово-Зуевском городском округе водитель автомобиля Skoda сбил двух подростков, они были доставлены в медицинское учреждение, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В деревне Соболево Орехово-Зуевского городского округа водитель, управляя автомобилем Skoda, совершил наезд на пешеходов. Он сбил двух девочек 2006 года рождения. Они были госпитализированы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства дорожной аварии выясняются.