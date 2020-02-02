РИАМО - 2 фев. В Подмосковье и Москве на следующей неделе зима вернет свои позиции, днем морозы окрепнут до минус 9 градусов, а ночью столбик термометра опустится до минус 14 градусов, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«В первый день новой недели столичный регион окажется в тыловой части уходящего циклона. Погоду будет облачной, пройдет небольшой снег. И если днем будут слабо плюсовые температуры, то ближе к вечеру немного подморозит, образуется гололедица. Температура воздуха в Москве в течение суток будет 0 плюс 2 градуса, по области — от минус 2 до плюс 3 градусов», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, а также ожидается очень низкое атмосферное давление и в середине дня составит 724 миллиметров ртутного столба.

«Во вторник ветры развернутся на северные румбы и к берегам Москвы-реки будут поступать еще более холодные воздушные массы. Погода облачная, небольшой снег. Ночью минус 2 – минус 4 градуса в Москве, по области – минус 1 – минус 6 градусов. Днем в Москве минус 1 – минус 3, по области — 0 – минус 5», - отметил синоптик.

Он уточнил, что во вторник ожидается порывистый северо-западный ветер, скорость которого составит 6-11 метров в секунду.

По его словам, в середине недели над московским регионом начнет формироваться антициклон, поэтому погода будет облачной с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Ночью столбик термометра опустится до минус 9 градусов, а днем максимальная температура воздуха составит минус 6 градусов.

«В четверг столица останется под влиянием антициклона. Погода облачная с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью минус 10 – минус 12 в Москве, минус 9 – минус 14 – в Подмосковье. Днем минус 4 – минус 6 в Москве, минус 3 – минус 8 – по области. В последний рабочий день новой недели столица своим северным краем заденет циклон. Погода облачная, ночью с прояснениями, днем небольшой снег», - заявил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что в пятницу минусовые температуры сохранятся в столичном регионе. Так, в Москве днем ожидается от минус 5 до минус 7 градусов, по области – минус 4 – минус 9 градусов. В ночные часы температура воздуха в Москве опустится до минус 10-12 градусов, в Подмосковье – минус 9 – минус 14 градусов.