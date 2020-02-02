РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 фев. Управляющая компания МУП «ДЕЗ» Подольска проведет прием граждан 5 февраля, задать вопросы смогут все желающие, сообщается в группе УК в соцсети «ВКонтакте».

«Мы напоминаем, что каждую первую и третью среду месяца в управляющей компании МУП «ДЕЗ» Подольска с 13:15 до 17:30 проходит прием населения. Такая практика пользуется популярностью у граждан, ведь она позволяет рассмотреть некоторые наболевшие вопросы и получить ответ на месте», - говорится в сообщении.

Прием ведут ведущие специалисты и инженеры предприятия. А также любой желающий может заранее записаться на личный прием к директору УК Александру Мусияченко.

Ближайший прием в управляющей компании пройдет 5 февраля.