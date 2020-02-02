РИАМО - 2 фев. В Москве впервые прошли ночные регистрации брака, их провели во Дворце бракосочетания №1, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На воскресенье выпала красивая дата, которая оказалась популярна среди молодоженов, - 02.02.2020. В ночь на воскресенье во Дворце бракосочетания №1 расписались восемь пар молодоженов .

«В декабре 2019 года мы перевели Дворец бракосочетания №1 на новый режим работы. Это самый популярный ЗАГС в Москве с богатой историей и традициями, который всегда пользовался популярностью у молодоженов. Уже сейчас мы видим, что переход на ежедневный режим работы и на ночной режим работы в выходные дни позволил большему количеству пар зарегистрировать брак именно в легендарном Дворце бракосочетания №1», - сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Только за прошлый год во Дворце бракосочетания №1 зарегистрировали брак более 5,6 тысячи пар. В будние дни он работает по обычному расписанию — с 09:00 до 18:00. А в выходные переходит на круглосуточный режим — его двери открыты с 09:00 субботы до 18:00 воскресенья.

В воскресенье из-за популярности красивой даты в пяти столичных загсах пройдет 160 бракосочетаний. Молодоженов будут принимать Дворцы бракосочетания №№1, 3 и 5, а также Шипиловский и Гагаринский отделы ЗАГС.