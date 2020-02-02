РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 фев. В Малаховском парке в подмосковных Люберцах дети создали поделки из бумажных цветов на открытии творческой мастерской, сообщается в Instagram-аккаунте парков культуры и отдыха городского округа Люберцы.

1 февраля на территории Малаховского парка культуры и отдыха открылась творческая мастерская «Вдохновение».

«Ребята и их родители своими руками сделали яркие цветы из бумаги, а потом все вместе собрали из цветов целую картину. Мастерская работает каждые выходные», - говорится в сообщении.