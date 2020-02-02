РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 фев. Волонтеры движения «Милосердие - Подольск» помогли полицейским найти пропавшего в декабре мужчину из Нижегородской области, сообщается в группе волонтерского движения в соцсети «ВКонтакте».

«На наш телефон поступил звонок из ОВД города Павлово, Нижегородской области. В декабре пропал их земляк Роман Суськов. По их данным сейчас он находится в Подольске. История стара и знакома: поехал на заработки, обманули, документы украли. Нас попросили проверить, и волонтеры выехали по адресу», - говорится в сообщении.

Дверь волонтерам открыл мужчина, который сказал, что Суськова дома нет. В это время пропавшего одевали в благотворительной лавке.

Волонтеры нашли пропавшего мужчину и помогли ему связаться с родственниками.