РИАМО - 2 фев. В столице во второй половине дня в воскресенье прогнозируется сильный мокрый снег, переходящий в ливень, выпадет 20% от месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Погода в Москве 2 февраля: пасмурно, тепло, дождливо (выпадет 20% от месячной нормы) - зонт пригодится особенно в период 13:00-18:00, очень низкое атмосферное давление - метеозависимые берегите себя!»- написал Тишковец в своем аккаунте в Instagram.

По его словам, атмосферное давление в воскресенье составит 725 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы.

Он уточнил, что в столице ожидаются осадки в виде мокрого снега, переходящего в ливень. Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

В Москве температура будет плюс 1-3 градуса, в Подмосковье – минус 1 – плюс 4 градуса.